INVIATO CITTADINO Lavori in piazzetta Puletti… non toccate quel colonnino

Lavori in piazzetta Puletti… non toccate quel colonnino. Gli operatori si astengono dal togliere di mezzo un oggetto misterioso. Quello che sembrava un banale colonnino in mattoni. E il tecnico responsabile del Comune li blocca opportunamente.

(foto Sandro Allegrini)

Per ora è un oggetto misterioso, non riportato nelle planimetrie tecniche. Il caso (o l’intenzione?) vuole che l’Inviato Cittadino sia accorso stimolato da una domanda su social.

È l’archeologa Luana Cenciaioli, già direttrice del Manu e dell’Ipogeo dei Volumni, ad aver chiesto una verifica allo storico Franco Mezzanotte (che abita a un tiro di schioppo, all’inizio della Lungara!).

“Vedi se è ancora lì o se lo hanno tolto”. Per ora, nessuna risposta. Meglio andare a vedere.

La preoccupazione dell’archeologa consisteva nel timore che quel manufatto fosse stato tolto di mezzo. Ma così non è stato.

Mi è capitato di trovare sul posto un responsabile del Comune di Perugia con cui parlo amichevolmente da qualche anno, apprezzandone la disponibile professionalità. E gli ho spiegato di cosa si trattasse.

Ma l’oggetto misterioso cos’è?

Ho avuto la fortuna di averne parlato con l’ingegner-architetto Massimo Mariani che seguì il restauro dell’Arco Etrusco dal punto di vista statico. E Ne scrissi su queste colonne oltre cinque anni fa. Fu prodigo di spiegazioni anche il geometra Sergio Vergoni che faceva parte del team legato al restauro del Grande Vecchio di via Vecchia.

Mariani e Vergoni mi spiegarono che quei “tubi” che occhieggiavano fra i conci erano dei rilevatori in grado di trasmettere dati di carattere statico alla centralina contenuta all’interno di quella torretta in mattoni.

Ne parlammo in un servizio già in data 4 luglio 2017. Invito il lettore ad andarselo a rileggere per capire meglio.

Il contratto (per la raccolta dei dati) scadeva a termine, ma le apparecchiature restano lì. Ci sono ed è bene tenerle, in caso dovessero servire.

Così il colonnino, con tanto di cappello metallico e lucchetto, resta a disposizione di future utilizzazioni. Una cosa ben fatta, quella di non averlo toccato.