INVIATO CITTADINO Lavori in corso al terrazzo del parcheggio Sant'Antonio

Lavori in corso al terrazzo del parcheggio S. Antonio. Quel piazzale senza pace. È chiuso da alcuni giorni per consentire un intervento di consolidamento e rifunzionalizzazione. Non solo estetica, ma seri problemi del fondo.

Sta di fatto che quella copertura piastrellata in porfido non tiene. È ben nota la rivalità di questa pietra cristallina col cemento, tanto che è comune vederla in distacco. Avviene così nei vari marciapiedi urbani per i quali si è avuta la malaugurata idea di utilizzare questo materiale per la pavimentazione.

Quel terrazzo, intensamente percorso da numerosi mezzi in passaggio e in sosta, è ridotto un colabrodo. Numerose le pianelle staccate, spezzate, divelte. Tanto che sono ballerine, rumorose alla movimentazione dei mezzi e traballanti sotto i piedi degli utenti.

Alcune vere e proprie cavità sono state malamente risarcite con stese di cemento bruttissime a vedersi. Ogni tanto si procede a rincollare i pezzi staccati. Ma è un lavoro praticamente inutile e infinito, dato che lo scollamento si ripete.