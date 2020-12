Accesso inibito e lavori in corso al piano terrazzo del parcheggio di viale Sant’Antonio. L’ingresso è sbarrato da transenne. Sono infatti all’opera diversi operai per la sistemazione delle griglie. Molte delle quali risultano danneggiate dal passaggio dei veicoli o intasate per via di fogliame o detriti di vario genere. Tanto che il deflusso delle acque meteoriche avveniva con difficoltà, creando delle pozze dovute al ristagno.

Da qui la necessità di procedere alla necessaria e urgente manutenzione. Cosa avvenuta nella mattinata di ieri.

All’Inviato Cittadino che invitava a procedere al fissaggio delle mattonelle di porfido, ballerine e insidiose per quanti fruiscono del parcheggio, un simpatico addetto ha risposto “Non ci sono i soldi”.

Crediamo, in tutta franchezza, che i soldi si dovrebbero trovare. Dato che le mattonelle scalzate costituiscono un pericolo per le persone. D’altronde, quel servizio si paga. E l’utente ha diritto alla sicurezza. O no?