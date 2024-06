Tribunale civile, nuove dislocazioni per la II Sezione civile a causa dei lavori antisismici

Proseguono i lavori di adeguamento antisismico del Tribunale civile di Perugia, situato nel Palazzo delle Poste di piazza Matteotti.

La Cancelleria delle famiglie e delle persone — Volontaria Giurisdizione è tornata accessibile nei locali che già occupava al piano terra del Tribunale, alle spalle del presidio di vigilanza annata.

"La cosiddetta 'zona cuscinetto', cioè il locale messo a disposizione da Poste Italiane al piano terra, il cui accesso è possibile da piazza Matteotti, lato sinistro dell'atrio, a partire da oggi sarà a disposizione dei magistrati della II Sezione Civile, precisamente del presidente Andrea Ausili, di Alessia Zampolini, Antonio Contini ed Edoardo Postacchini - si legge in una nota della presidente Marina Roberti - Le udienze dei citati magistrati nelle due settimane preventivate per i lavori edili che riguarderanno le loro stanze (cioè dal 17 al 28 giugno prossimo) saranno tenute nel in questo spazio cuscinetto, salva la disponibilità in altri locali liberi del Tribunale".

All'ingresso dell'Ufficio ogni giorno sarà affisso il calendario di udienza con il nome del giudice istruttore ed il numero di stanza.