Un palazzo carico di storia cittadina, dal portale del Vignola alla storica latteria, meta di colazione per perugini e turisti

Dallo struzzo della marchesa Florenzi al Tar. Interventi al Palazzo Alfani-Florenzi di via Baglioni. Si procede al rifacimento e sostituzione struttura con ripristino del manto di copertura e ristrutturazione dei piani interni 3° e 4°.

Un lavoro di certo impegnativo, come dimostra l’ampia copertura di cantiere lungo via Baglioni e via dello Struzzo. Schermatura visibile anche dal cortile interno.

Il palazzo storico (Alfani-Florenzi) fu sede della nobile famiglia dei marchesi Florenzi. I quali però, in estate, si spostavano al palazzo in fondo a via del Verzaro, con tanto di giardino.

Qui visse la diciassettenne Mariannina Bacinetti che si era sposata con l’anziano marchese Ettore Florenzi le cui finanze erano in deciso declino. Tanto che il brav’uomo accettò di fatto i benefici economici (e le corna) a lui conferiti (tramite la disponibile consorte) dal dinamico Lodovico di Baviera che incontrò intimamente la signora fra Perugia e la villa di Colombella. Scendendo in Italia una quarantina di volte: ne parlano poeticamente Claudio Spinelli e, documentatamente, lo storico Franco Bozzi ne ha illustrato da par suo la figura. Una lapide nell’androne del palazzo ci ricorda gli illustri abitanti.

La vicina via dello Struzzo evoca proprio un dono che il galante “rosso di Germania” donò alla donna da lui amata. Preferita fra le tante amanti (fra le quali Lola Montero) e di certo albergata nel suo grande cuore, e nei suoi insaziabili lombi, con maggiore intensità. Pare che l’esotico animale fosse tenuto nel giardino pensile, un tempo annesso al palazzo nobiliare e oggi impegnato da una copertura.

L’elegante portale cinquecentesco è ritenuto opera dell’architetto Jacopo Barozzi, detto “Vignola”.

Il prestigioso edificio è anche in uso al Tar che vi svolge le proprie giuridiche funzioni. E, al pianoterra, sta la famosa Antica Latteria che offre prodotti di vaglia.

Insomma, un palazzo con molteplici funzioni e che, dopo l’intervento in atto, sarà ancora più elegante e confortevole.