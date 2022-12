INVIATO CITTADINO Palazzo del Governo sotto i ferri

Deve sempre accadere il fattaccio per sferrare il colpo di frusta e indurre ad assumere provvedimenti necessari e urgenti. Anche stavolta dovevano cadere frammenti di materiali lapidei per far comprendere appieno lo stato di salute, malfermo e precario, di uno degli edifici simbolo della città.

Palazzo del Governo sotto i ferri. L’edificio dell’Arienti presenta il conto di numerose e pesanti criticità. Aperto il cantiere che dovrà porre rimedio a situazioni di grave senilità. Dopo la caduta di pietre sbriciolate e intonaci che non reggono.

Lo abbiamo sottolineato più d’una volta. E non da oggi.

Fortunatamente, la cosiddetta Loggia d’Inverno era stata presa in cura attraverso un progetto di Mauro Monella con interventi di consolidamento e restauro artistico. Manca però un progetto organico e sistematico di ripristino complessivo dell’edificio.

Era stata effettuata anche la ritinteggiatura delle ferrature, con fasce e cunei rugginosi, ma si trattava sempre di lavori parziali e d’emergenza. In pratica, solo maquillage.

Così come l’istallazione di vetrini per il controllo delle fenditure, probabilmente legate al terremoto.

Finalmente vediamo all’opera chi deve e come si deve.

(foto Sandro Allegrini)

La storia di questo storico edificio (il Palazzo è sede di Prefettura e Amministrazione Provinciale, oltre che sede di vari Uffici, anche di tipo Tourist Information) è punteggiata di piccoli interventi.

Ora dovremmo programmare una serie di azioni risolutive del precario stato di salute del “malato”, simbolo del Risorgimento e dell’Unità nazionale.

UN PO’ DI STORIA. GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL GRANDE SISTO MASTRODICASA

Risalgono al 1919 le cerchiature metalliche, progettate e installate a cura del Padre del consolidamento, Sisto Mastrodicasa. Che fu il primo a rilevare le condizioni precarie di alcuni pilastri esterni, affetti da fenomeni di fatiscenza. Da qui l’idea della cerchiatura, fissata con cunei a contrasto. Soluzione che pose fine al rischio di mancata tenuta.

Una lapide (apposta nella storica ricorrenza del 20 giugno 1984) nel portico sul lato che guarda al Brufani e alla Banca d’Italia ricorda il nome e l’opera del grande ingegnere ponteggiano, di cui è appena uscita una biografia a cura di Stefano Vicarelli, nella collana Umbri, da me fondata e diretta [a breve la recensione nella rubrica LETTI PER VOI].

Abbiamo da sempre seguito questa emergenza storico-artistica cittadina. Continueremo a farlo. Oggi più che mai.