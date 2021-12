Lavori nelle scuole di Perugia, la mappa degli interventi del Comune

Nuovi lavori nelle scuole di Perugia, ecco la mappa degli interventi del Comune. Approvato il progetto definitivo di risanamento conservativo e adeguamento sismico e normativo della scuola primaria “G. Tofi” di Montebello a Perugia. La relativa deliberazione è stata assunta dalla giunta comunale nella seduta del 22 dicembre, su proposta di Gianluca Tuteri, vicesindaco con delega alla scuola e all’edilizia scolastica. L’operazione, per un importo complessivo importo complessivo di 750mila euro, è inserita nel “Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018.

Il Comune di Perugia annuncia anche che "proseguono gli interventi per rendere più sicuri i centri per l’infanzia comunali anche attraverso l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. La giunta del Comune di Perugia, su proposta di Gianluca Tuteri, vicesindaco con delega alla scuola e all’edilizia scolastica, ha approvato un progetto definitivo dal costo complessivo di 46.400 euro che interessa diverse strutture. Si tratta del Centro Infanzia di Ponte Pattoli in via Leone Tolstoi, dove sono ospitati l’asilo nido Orsacchiotto e la scuola dell’infanzia Piaget, dell’asilo nido Arcobaleno di Ponte San Giovanni in via della Scuola e dell’asilo nido Grillo Parlante di Ferro di Cavallo in via Ferdinando Gregorovius".

Le risorse, sottolinea Palazzo dei Priori, "sono state reperite grazie alle economie maturate al termine dell’intervento che ha riguardato il centro per l’infanzia di Castel del Piano, oggetto di risanamento conservativo e adeguamento normativo".