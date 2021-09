Cva di Ponte Pattoli, dal Comune 200mila euro per interventi di riqualificazione

E’ stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione del cva di Ponte Pattoli per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo antincendio. L’intervento, interamente finanziato dall’amministrazione comunale, ha un importo complessivo di 200mila euro.

Dal punto di vista tecnico, le opere riguarderanno principalmente il rifacimento della copertura della sala principale, con smantellamento del manto di copertura esistente e conseguente sostituzione con pannelli realizzati con lamiere in acciaio e isolante interno.

Il progetto prevede, inoltre, la revisione generale dell’impianto di illuminazione e la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi elementi a LED.

In particolare si prevede l’installazione di due tipologie di proiettori, la prima ad uso sportivo con 14 proiettori installati perimetralmente alla sala, la seconda ad uso collettivo con 6 proiettori posti nella zona centrale dello spazio che potranno anche, se necessario, integrare l’illuminazione ad uso sportivo.

L’amministrazione ha espresso soddisfazione per questo ulteriore intervento che conferma l’attenzione del Comune di Perugia ed in particolare dell’assessorato allo sport per tutti gli impianti sportivi della città dislocati nelle varie frazioni. Veri e propri punti di riferimento sia per l’attività sportiva, che ricreativa e sociale.