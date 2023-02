INVIATO CITTADINO Lavori in corso al secondo accesso delle Logge dei Lanari

Lavori in corso al secondo accesso delle Logge dei Lanari. Preludono a una prossima riapertura. Lungamente auspicata. Anche perché quel luogo costituisce un accesso al Mercato Coperto. E sovrasta le antiche prigioni nelle quali fu ristretto anche il Santo Serafico (come ricorda una lapide lì affissa).

Fino a qualche tempo fa, questa apertura consentiva l’accesso all’Ufficio Informazioni Turistiche, ricavato in quel vano, nato per essere di passaggio. Ma ora, dopo lo spostamento del Tourist Information all’interno, non si vedono le ragioni per le quali la seconda apertura, elegante e simmetrica rispetto alla gemella, non debba essere riattivata.

Subito dietro la cancellata, che porta due splendidi Grifi rampanti (foto), fervono i lavori di adeguamento della segnaletica d’emergenza. La precedente era infatti fuori uso e non più a norma. Un trabattello e una nuova scatola, con relativa adduzione di cavo, sono la spia del tipo di intervento in atto.

Già che ci siamo, sarebbe bene (e pare che lo stiano facendo) mettere mano alla sistemazione di un angolo negletto, con qualche mattone da risarcire. Si tratta di lavoretti di poco conto. Che dànno comunque la misura della dovuta attenzione nei confronti di questa emergenza cittadina.