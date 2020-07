Centomila euro per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Trestina

Centomila euro per i lavori sul palazzetto dello sport di Trestina. Lavori che inizieranno nei prossimi giorni e riguardano anche la copertura, il lastrico solare, gli spogliatoi e l’area adibita alle attività sportive comprendente la palestra.

Prevista anche l'impermeabilizzazione del lastrico solare e nella sostituzione degli elementi di lattoneria danneggiati o ammalorati, nella sostituzione di alcuni infissi e nella mitigazione del fenomeno all’umidità di risalita. Contestualmente saranno eseguiti interventi di ripristino, sostituzione e riparazione di tutti gli elementi di finitura danneggiati e deteriorati. Si interverrà inoltre per sostituire i dispositivi a servizio dell’impianto antincendio e per la manutenzione dell’ingresso e della pavimentazione in legno della palestra.

Il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Secondi annuncia che l’impianto, compreso nell’immobile del centro polifunzionale di Trestina dove hanno sede anche i poliambulatori concessi in uso all’Usl Umbria 1 e la sede della delegazione comunale, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria al quale il Comune destinerà risorse proprie attraverso l’accensione di un mutuo con l’istituto per il credito sportivo, a valere sul bando “Sport missione comune” che consente il totale abbattimento degli interessi relativi al finanziamento.