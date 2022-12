INVIATO CITTADINO Elce. Via Mariano Piervittori… la storia infinita

Elce. Via Mariano Piervittori… la storia infinita. ‘E bùttece du setelli de cemento’ dice al Comune un residente di prossimità.

Pare proprio che la malasorte, o la scarsa volontà, si accanisca contro il completamento del lavoro su quelle ripide scalette che congiungono via Annibale Vecchi con via Fratelli Purgotti. Due intestazioni a personaggi tanto importanti per la storia e la toponomastica cittadina.

Ma non meno importante, e utile, è quella bretella (percorribile solo a piedi) che congiunge il corso dell’Elce con le vie Torelli, Calindri e San Galigano, poste a valle.

Ne abbiamo parlato per anni. E ci eravamo illusi che si potesse finalmente vederne il completamento. Tornandoci anche di recente. Ma con esiti – almeno per ora – infruttuosi e illusori.

Il lavoro, necessario e urgente, è cominciato qualche anno fa. Poi le varie interruzioni. Inizialmente ci mise mano un muratore ristretto nel carcere circondariale di Capanne. L’intervento nel quadro di un protocollo di collaborazione fra la direzione del carcere e il Comune di Perugia.

Poi l’interruzione di un anno, quindi la ripresa da parte del Cantiere Comunale che tutti tirano per la giacca, imponendogli oneri superiori alle sue forze. E senza nemmeno un’idonea dotazione di strumenti di lavoro.

Ora restano una decina di metri da completare. Le alzate e i terminali sono predisposti. Vanno solo colmate le pedate utilizzando qualche secchiata di cemento. Anche impastato a mano, pure senza betoniera. Ma una cosa così semplice sta diventando un affare di Stato. E di quel lavoro non si vede mai la fine.

I residenti di prossimità lo aspettano come dono di Natale. Possono sperare?