Bastia Umbra, lavori in via Roma, da lunedì prossimo cambia il percorso degli autobus: ecco i dettagli

Bastia Umbra, da lunedì 16 ottobre per via dei lavori in via Roma cambia il percorso sulle linee degli autobus interessate al trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.

Tutti gli autobus provenienti da Santa Maria degli Angeli e diretti a Bastia, una volta giunti in via Roma svolteranno in viale Umbria, proseguiranno in via San Costanzo, svolta in via A. Gramsci, via Moncioveta, via IV novembre, via Veneto e poi normale percorso.

Tutti gli autobus provenienti da Bastia e diretti a santa Maria degli Angeli, una volta giunti in via Veneto svolteranno in piazza Togliatti, via San Michele Arcangelo, viale Umbria, Via Roma e poi normale percorso.

La fermata degli autobus, posta in via Roma davanti al distributore di carburante verrà spostata davanti alla Banca Intesa San Paolo, la fermata posta in via Roma davanti al cinema Esperia, verrà spostata di alcuni metri davanti al parcheggio del centro San Michele mentre la fermata (sempre posta in via Roma) davanti la Tabaccheria difronte al cinema Esperia sarà soppressa.