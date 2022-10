Corso Bersaglieri. Procede il rifacimento. Guastata la sede stradale fino a via del Cane. Lunedì la copertura

Corso Bersaglieri. Procede il rifacimento. Guastata la sede stradale fino a via del Cane. Siamo di fronte all’Oratorio di S. Antonio abate, riportato a nuova vita da un paziente restauro e ormai divenuto polo di aggregazione socio-culturale.

Completa l’interruzione al traffico. Resta solo l’accesso pedonale, non poco difficoltoso, a causa dello sfondamento totale: duro, ma necessario.

Demolizione completa e rifacimento dei punti presa dei servizi. Il grosso del lavoro consiste nella realizzazione dei pozzetti di collegamento delle calate e rabbocco con la rete fognaria. Sono al lavoro, in contemporanea, anche i tecnici di Umbra Acque.

Avevamo già rilevato (da ex residenti e innamorati di questo antico Borgo S. Antonio) che, in molti casi, le calate scendevano dai tetti direttamente in strada. Una situazione non molto distante da quella che (nel 1860) si trovarono i bersaglieri liberatori di Cialdini e De Sonnaz. Il fatto è che, anche in occasione del rifacimento di qualche copertura, i titolari delle abitazioni si erano ben guardati dallo sfondare la strada per cercare un difficile raccordo con la rete fognaria. Da qui la necessità di farlo adesso, in occasione di lavori importanti.

Opere in corso anche davanti alla Casa dei Poveri del civico 35 in cui vengono ospitate persone fragili. Mezzi da lavoro in sosta di fronte alla Galleria Sansalù.

Dunque un gran daffare e una serie di ostacoli anche per i residenti che debbono raggiungere, pedibus calcantibus, le proprie abitazioni. Ma è, ovviamente, il prezzo da pagare per un lavoro con carattere di eccezionalità. E sul quale non si rimetterà mano che fra molti decenni.

Ecco perché il disagio viene sopportato di buon animo. Probabilmente già da lunedì si procederà alla chiusura della sede stradale con cemento architettonico. Il che consente di non dover procedere alla successiva bitumatura.

Dopo di che su affronterà l’ultimo tratto: quello che adduce alla Storica Porta, fino all’intersezione con via Cialdini, via San Giuseppe e viale S. Antonio.