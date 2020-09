Nuovi lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, venerdì 2 ottobre effettuerà lavori di potenziamento sul sistema elettrico a Perugia, nell’area di Pretola tra via Tagliamento e via della Renaccia.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 2 ottobre, a partire ore 8:30 con conclusione entro la mattinata. Ecco la mappa delle vie: via Tagliamento civ. da 116/b a 122, 126/d, da 130 a 136, 140, 113, sn; via della Renaccia civ. 19 / 21.

I tecnici dell’azienda elettrica "provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, alcuni dei quali risultano danneggiati, e predisporranno il sistema per nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione equilibrata dell’energia in tutta l’area".