Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: le vie e gli orari

Lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, mercoledì 31 marzo effettuerà un intervento urgente e importante della rete in centro storico, nella zona tra corso Vannucci, via Calderini e piazza Matteotti.

Interruzioni del servizio mercoledì 31 marzo a partire dalle ore 8:30 con conclusione anticipata entro le 10 / 10:30. Ecco le vie: corso Vannucci civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 4 a 14, da 1 a 5, da 9 a 15; via Calderini civ. da 1 a 7, 11, 17; piazza Matteotti civ. 4.

I tecnici dell’azienda elettrica, spiega la società, "opereranno sulla rete di bassa tensione attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione, dotati di innovativi elementi motorizzati, ed effettueranno nuove connessioni alla rete. In tal modo, sarà possibile completare l’automatizzazione anche di questa porzione di centro per garantire qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate. L’intervento è urgente e non rinviabile: considerato il periodo particolare la società elettrica è riuscita a concentrare tutte le operazioni ad inizio mattinata".