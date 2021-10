Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Enel a Perugia. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, lunedì 25 ottobre effettuerà un intervento di restyling della rete a Perugia, con particolare riferimento alla cabina elettrica denominata “Palazzetti” che fornisce alimentazione all’area di Sant’Egidio, strada del Pozzolo e dintorni.

Ecco la mappa delle vie e gli orari. E-Distribuzione, prosegue la nota, "ha programmato per lunedì 25 ottobre, a partire dalle ore 8:30 con conclusione entro la mattinata (max 12 / 12:30). Grazie a bypass da linee di riserva e rialimentazioni temporanee da circuiti di bassa tensione, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra strada Sant’Egidio, strada Casella Palombai, strada del Pozzolo, via Assisi, via dell’Elica, via del Dirigibile, via della Mongolfiera, via del Deltaplano, via del Satellite".