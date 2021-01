Lavori Enel a Perugia, case senza elettricità: la mappa delle vie

Lavori Enel a Perugia. Nella mattinata di domenica 24 gennaio E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà due interventi urgenti a Ponte Pattoli e in centro storico.

A Ponte Pattoli, spiega Enel, "i tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione che fornisce approvvigionamento elettrico alla zona di Ponte Pattoli. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza".

L’intervento riguarda la zona tra via Amendola, via Antonia, via Bartolomeo Da Torgiano, via Marta, via del Pino, via della Farfalla, via Nuoro, strada Pieve San Quirico, strada Ponte Felcino e limitrofe. I lavori sono stati programmati con inizio attività previsto alle ore 8:00 e conclusione entro fine mattinata/primo pomeriggio.

In centro città, nella zona di piazza Italia, invece, E-Distribuzione rinnoverà la cabina elettrica "installando apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di completare il telecontrollo dell’impianto, nell’ambito di un importante piano di potenziamento delle cabine del centro storico che saranno tutte collegate in anello – con possibilità di rialimentare immediatamente le linee del centro dalle direttrici di riserva in caso di disservizi – e avranno maggiore potenza disponibile".