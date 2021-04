Lavori di restyling del sistema elettrico a Torgiano, Enel interviene per migliorare gestione e distribuzione dell'energia

Lavori alla cabina elettrica Enel di Torgiano, denominata "Vaselle", nell'ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale.

Gli interventi sono previsti oggi (giovedì 15 aprile) e domani (venerdì 16 aprile) con la sostituzione di tutta la componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di interruttori motorizzati e di apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto. Gli scomparti interni del manufatto saranno smontati completamente e rimontati nuovi. In tal modo, sarà possibile telecomandare la cabina da remoto, garantendo qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate.

Per diminuire i disagi, Enel ha installato un gruppo elettrogeno questa mattina, in apertura dei lavori, in modo da assicurare l’approvvigionamento elettrico per tutta la durata dell’intervento.

Domani, venerdì 16 aprile, a conclusione dei lavori, la rimozione del generatore richiederà un’interruzione temporanea del servizio nel primo pomeriggio per pochi civici corso Vittorio Emanuele II, via f.lli Bandiera, via Garibaldi, via Tiradossi, piazza Umberto I, via Principe Umberto, piazza della Repubblica, via Giordano Bruno, via Bontempi, piazza Baglioni, via Oberdan, piazza Sant’Antonio e limitrofe. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette.

Enel raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.