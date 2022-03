Al completamento i lavori all’edificio multifunzionale della parrocchia di San Donato all’Elce. Ne abbiamo parlato raccontando un sopralluogo compiuto insieme al parroco, don Riccardo Pascolini, e al geometra Stefano Lince [ INVIATO CITTADINO Elce, restauro dei locali di San Donato: lavori vicini al traguardo (perugiatoday.it) ].

Un’operazione che non è solo immobiliare, ma si colloca nel territorio della religiosità e della formazione.

Infatti in quegli spazi si terranno liturgie, ma anche momenti di incontro, di formazione, di dialogo coi giovani. In particolare, con gli studenti fuori sede, coinvolti nella pastorale universitaria di cui don Riccardo è responsabile. Un impegno cui il giovane e dinamico sacerdote ha cercato di ottemperare con assidua diligenza e inesausta passione.

Ora siamo all’ultimo tocco. Completati gli interni, con infissi, impianti e tinteggiatura, si procede alla pavimentazione del terrazzo attraverso il quale si potrà accedere alla sezione studentesca.

Infatti sono stati creati spazi di ospitalità per gli studenti, considerando che i locali dell’Università sono chiusi il sabato e la domenica. Dunque gli studenti, specie quelli fuori sede, potranno usufruire di luoghi di studio e ricreazione. L’accesso autonomo consente di entrare lungo la discesa inclusa fra le strutture Onaosi e il piazzale. Ed è proprio qui che si procede agli ultimi ritocchi. Una pavimentazione accurata, una ritinteggiata alla ringhiera un po’ ossidata e poi il via all’inaugurazione.

P. S. Cosa aspetta il Comune di Perugia a stilare una convenzione per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’enorme palestra oggi dismessa? Per decenni è stata al servizio della scuola Leonardo poco sotto. Scuola che da mezzo secolo è priva di palestra e porta i ragazzi al Pellini o a Monte Grillo. È più il tempo che si passa per strada che quello dedicato all’educazione fisica. Don Riccardo aspetta. Più che dichiararsi disponibile non può fare.