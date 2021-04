E45, lavori per installare l'asfalto drenante: la mappa e gli interventi

Asfalto drenante lungo la E45. Proseguiranno fino al 22 maggio i lavori nel tratto tra le due uscite di Deruta. I lavori consisteranno nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Per completare gli interventi sono stati chiusi da qualche giorno lo svincolo di Deruta centro e l’ingresso di Deruta nord per chi viaggia in direzione Roma, dal km 56,500 al km 59,450.

Il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo di Deruta centro sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma e lo svincolo di Deruta nord sarà chiuso solo in ingresso direzione Roma.