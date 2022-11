INVIATO CITTADINO Corso Bersaglieri: verrà completata la parte bassa, ultimo tratto fino alla Porta dei Tei

Corso Bersaglieri, verrà oggi completata la parte bassa, ultimo tratto fino alla Porta dei Tei. Solo la pioggia ha impedito che l’imbocco all’altezza della ZTL venisse ‘gettato’ nello scorso fine settimana. Da qui il rinvio alla giornata odierna di lunedì 7 novembre. Resta da ultimare un breve tratto di una ventina di metri (foto). Si tratta di collocare la rete per la migliore adesione e scaricare una botte di cemento architettonico: il materiale prescelto per rapidità di presa e durata nel tempo.

(foto Sandro Allegrini)

A salire, il lavoro è ultimato fino all’intersezione con via del Cane, zona antistante l’Oratorio di S. Antonio abate.

Calate collegate, pozzetti ispezionabili, strada a dorso d’asino per la raccolta laterale da parte di tombini e forazze. Tutto secondo le previsioni. Soddisfazione generale dei residenti che vedono finalmente una sede stradale omogenea e dignitosa.

Di particolare effetto il tratto antistante la Casa dei Poveri di recente inaugurazione, al civico 35. Un insieme che sa di ordine e pulizia.

Restano le stuccature in adesione agli affacci degli edifici sulla strada. Un lavoro che non si poteva compiere durate la gittata, ma che va affrontato con pazienza e precisione. Al fine di evitare che eventuali sconnessioni possano comportare infiltrazioni d’acqua in fondi e cantine a livello sottostrada.

Completata questa prima parte, si procederà con lo scasso della vecchia strada fino alla storica Porta in cima al Borgo S. Antonio. Ma, a questo punto, i lavori dovrebbero procedere più rapidamente. Entro un paio di settimane… game over.