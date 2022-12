INVIATO CITTADINO Regalo di Natale al Borgo Sant'Antonio. Il corso Bersaglieri è cosa fatta

Regalo di Natale al Borgo S. Antonio. Il corso Bersaglieri è cosa fatta. Completata la ripavimentazione fino alla storica Porta.

Strada rinata a nuova vita nel grigio perla del cemento architettonico. Una scelta che ha fatto storcere la bocca a più d’uno. Ma che, alla prova dei fatti, si sta rivelando azzeccata.

Primo, per la durata che viene data non per mesi o anni (come per l’asfalto), ma per decenni. Secondo, perché il colore grigio chiaro – a detta dei residenti – conferisce a quella strada angusta tra le case una luminosità che conquista. Ci penserà poi il tempo a scurirla. Basti dire che la parte medio-bassa, riaperta da poco, evidenzia già lo scuro degli pneumatici e qualche macchia d’olio. Peccato, ma era scritto che sarebbe andata così.

(foto Sandro Allegrini)

Venendo alla sostanza del lavoro, il materiale di copertura è stato gittato per tutto il corso, fino al limite della Porta. Resta da completare la piazzetta antistante dove sostano ancora mezzi e materiali. Ma verrà rifatto tutto a regola d’arte, in modo da riqualificare la zona a destra (di chi sale), adibita alla sosta dei residenti. Ma anche quella a sinistra, con la piccola area verde e il monumentino al bersagliere. Questa è una area importante, perché sede di vari eventi pubblici di taglio commemorativo. Basti ricordare la ricorrenza del 14 settembre, celebrata annualmente con grande concorso di perugini. E non è un caso che, in adiacenza alla Porta, l’Associazione di quartiere, d’intesa col Comune di Perugia, abbia fatto apporre una pietra marmorea che commemora la Liberazione della città.

Lungo il corso, restano da effettuare le stuccature al limite degli edifici. Operazione resa necessaria al fine di evitare che nelle lacune fra carreggiata e casa infiltri acqua che potrebbe riversarsi su cantine e fondi al sottostrada.

Ma questa è l’ultima fase dei lavori. Che prelude alla inaugurazione, prevista a breve. Potrebbe coincidere con la Festa di S. Antonio abate del prossimo 17 gennaio. Sarebbe una festa in tutti i sensi.