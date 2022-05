INVIATO CITTADINO L’Isola della cattedrale verso la conclusione dei lavori

L’Isola della cattedrale verso la conclusione dei lavori. Restano solo le Volte e via delle Cantine. Poi, game over. Ma il lavoro non ha riguardato solo le facciate.

Si smontano le impalcature nel perimetro della cattedrale. Lavori terminati o in fase di completamento. Tanto che si tolgono i ponteggi anche nei punti non finiti, ma che consentono di operare dal livello del piano stradale. Accade così anche in piazza Cavallotti e in via Baldeschi, dove le superfici sono comunque pulite e restano solo da eseguire le ultime stuccature. Al massimo si utilizza un trabattello mobile assai agevole.

Ancora tutto montato in via Maestà delle Volte, anche se i lavori sono quasi terminati.

Resta una sola parte da completare: si tratta della zona compresa fra l’intersezione di via Baldeschi con via delle Cantine fino al punto dei bagni pubblici, realizzati nel piccolo vano dei canonici.

Poco rimane in sospeso. Abbiamo compiuto una passeggiata col priore dei canonici, don Fausto Sciurpa. Notando, dietro le mascherature dei ponteggi, tecnici impegnatissimi ad eseguire gli interventi che non sono lontani dalla conclusione.

A un attento osservatore non sfugge poi che il lavoro di pulizia non ha solo riguardato le pareti, ma si è esteso a tutte le componenti. Perfino i discendenti di gronda sono stati sostituiti. Così come sono stati trattati i metalli delle chiavi di tenuta, i porta torce, gli infissi, le grate. Insomma, approfittando dei ponteggi, sono stati eseguiti tutti quei lavori ritenuti necessari o, quanto meno, opportuni. Una ripulita e una messa in sicurezza generale, che ha giovato all’estetica e alla tutela della salute pubblica.

Non c’è che dire: questa norma del bonus facciate (110 in generale, ma 90 in questo caso) è risultata “provvidenziale” per restituire salute e bellezza all’imponente Isola di San Lorenzo, come abitualmente si chiama il complesso architettonico urbanistico della chiesa cattedrale.