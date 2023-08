San Sisto, nuovo asfalto in via Guido Monaco

Nuovo asfalto a San Sisto. Il consigliere comunale del gruppo misto, Nicola Volpi, annuncia con una nota che "sono partiti nelle scorse ore i lavori di asfaltatura del tratto comunale di via Guido Monaco, strada che collega via Gioacchino Rossini a via Fausto Andreani".

I lavori su via Monaco, prosegue, "fanno seguito a quelli recentemente completati lungo via Giacchino Rossini e precedono quelli in programma, come previsto nel “piano-strade” per via Bach".

"Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto la richiesta mia e di molti cittadini di riqualificazione di via Monaco, che precedentemente versava in uno stato manutentivo precario, con conseguenti disagi per l’utenza. L’intervento in esame – conclude Volpi – si inserisce nell’ambito di una programmazione generale, il cosiddetto piano-strade, che prevede numerosi interventi in tutti i quartieri della città, individuati sulla base delle priorità. Un piano importante, visto che per portarlo a compimento nel solo 2023 sono stati stanziati circa 3 milioni di euro, che va in continuità con il metodo adottato dall’amministrazione negli ultimi anni".