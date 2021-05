Piazza dell’Università. Finalmente il rifacimento completo della zona pavimentata in pietra rosa.

Allo sbriciolamento subentrerà il ripristino integrale di quel corridoio ridotto all’ecce homo. (De)merito dei pullman che per troppo tempo – dopo una salutare sospensione del capolinea – ripresero a martellare con decine di tonnellate quella pavimentazione di lusso, destinata ai pedoni. Il danno è stato specialmente causato – ci spiega un esperto – dall’abrasione esercitata dal mezzo sotto sterzo, in quanto la torsione comporta un maggiore potenziale demolitivo. Insomma, il mezzo sottosterzo strappa, sradica, scardina, frantuma.

Fu il “rettore del mattone”, Giuseppe Rufo Ermini, a volere quell’egregio corridoio di accoglienza per quanti si recavano a Palazzo Murena, sede del rettorato, degli uffici e, un tempo, anche di alcuni Istituti.

E la pavimentazione ha retto per decenni, finché l’usura dei mezzi non l’ha aggredita con indecente violenza.

Ora sono al lavoro un gruppo di operai della ditta S&M (Spinelli e Mannocchi), specializzata in manutenzioni edili.

Stanno scavando per consolidare il fondo e posizionare le pietre guida. Stabiliti i corridoi, proseguiranno col riposizionare le pietre integre e col sostituire quelle ammalorate. Lavoro di mosaico, paziente e preciso. Fino a restituire alla piazza, in quella parte non aggredita dall’asfalto, la facies originaria, attesa dai perugini che la rivogliono allo status quo ante.

Grazie al Comune di Perugia che si è deciso a porre mano a questo significativo intervento sulla piazza che prospetta un palazzo di grande valore storico ed estetico. Considerando anche la presenza della chiesa vanvitelliana, già utilizzata come Aula Magna e restituita al culto nel 1958. Cappella di cui fu rettore, per anni, l’indimenticabile don Elio Bromuri.