Lavori sulla E45, da lunedì chiusi gli svincoli di Fratta Todina e di Todi/Orvieto

Sono in corso sulla strada statale 3bis “Tiberina” i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione, nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale dell’Umbria, avviato da Anas per un investimento complessivo di un miliardo di euro tra interventi ultimati, in corso e programmati.

A partire da lunedì 23 ottobre sarà interessato un tratto della carreggiata sud in corrispondenza degli svincoli di Fratta Todina e Todi/Orvieto.

Per consentire lo svolgimento degli interventi saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito, organizzate in due fasi:

- da lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Todi/Orvieto in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Fratta Todina;

- da giovedì 26 ottobre a venerdì 10 novembre sarà chiuso lo svincolo di Fratta Todina in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni, mentre lo svincolo di Todi/Orvieto sarà chiuso soltanto in uscita nella stessa direzione. In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Terni e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Todi/San Damiano per poi uscire allo svincolo di Todi/Orvieto in carreggiata nord.

Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, comporta la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.