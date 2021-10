Cantieri Anas, lavori lungo la Flaminia: le modifiche al traffico

Nuovi cantieri sulla strada statale 3 “Flaminia” tra Foligno e Spoleto. Il completamento di questa fase dei lavori "è previsto entro il 15 novembre". Gli interventi "consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione del corpo stradale e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

Come spiega una nota di Anas "a partire da giovedì 7 ottobre sarà interessato un tratto della carreggiata sud per circa 1,5 km (dal km 154,800 al km 153,300) in corrispondenza dell’innesto della SS75 “Centrale Umbra”, a Foligno".

Ecco tutte le modifiche al traffico: "Il transito lungo la direttrice sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre saranno temporaneamente chiuse: la rampa di immissione sulla SS75 in direzione Perugia per il traffico della SS3 proveniente da nord (Fano/Gualdo Tadino/Nocera Umbra); la rampa di immissione sulla SS3 in direzione Spoleto per il traffico della SS75 proveniente da Perugia", spiega ancora Anas. "In alternativa, i veicoli provenienti da Fano/Gualdo/Nocera e diretti sulla SS75 verso Perugia dovranno proseguire sulla SS3 in direzione Spoleto e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Macerata/SS77. I veicoli provenienti da Perugia e diretti sulla SS3 in direzione Spoleto dovranno immettersi sulla SS3 in direzione Fano e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Giovanni Profiamma. Le deviazioni saranno indicate sul posto".