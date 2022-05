Nuovi cantieri Anas, lavori lungo la superstrada Centrale Umbra: le modifiche al traffico

Nuovi cantieri lungo la superstrada. Anas annuncia che "a partire da domani, martedì 3 maggio, lungo la Centrale Umbra saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Cannara, in prosecuzione dei tratti già risanati". Il completamento degli interventi "è previsto entro il 20 giugno".

Ecco le modifiche al traffico: "Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Cannara sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. In alternativa, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Rivotorto", spiega Anas.