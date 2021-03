Cantieri lungo la Pian d’Assino, la mappa dei lavori Anas: svincolo chiuso

Ancora cantieri lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Ecco la mappa dei lavori. A partire da martedì 16 marzo, spiega Anas, "sarà avviato l’ultimo tratto, tra Gubbio e Padule".

La prima fase "interesserà lo svincolo di “Gubbio Nord/Fano” e la bretella di collegamento alla rotatoria di innesto sulla SS452 “della Contessa”. Per consentire lo svolgimento degli interventi, lo svincolo e la bretella saranno temporaneamente chiusi in entrambe le direzioni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo Gubbio/Scheggia e proseguire su viale Parruccini e via Tifernate fino alla rotatoria di innesto alla SS452 “della Contessa”".

Il completamento di questa fase, sottolinea Anas, "è previsto entro il 2 aprile. A seguire, il cantiere procederà verso Padule dove si ricongiungerà al tratto già risanato lo scorso anno".

I lavori "prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in fase di avvio, che consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona".