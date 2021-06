Cantieri Anas lungo la Pian d'Assino: gli svincoli chiusi, le modifiche al traffico e i percorsi alternativi

Cantieri lungo la statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Come spiega una nota di Anas "a partire da mercoledì 30 giugno sarà riaperto il tratto compreso tra gli svincoli di Gubbio Est e Scheggia. Il cantiere proseguirà nel tratto successivo tra gli svincoli di Gubbio Est e San Marco, che sarà provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni". I lavori andranno avanti fino al 20 luglio.

Ecco le modifiche al traffico e i percorsi alternativi.

Per le auto e i veicoli leggeri "il traffico in direzione Branca/Perugia-Ancona è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gubbio Est, svolta a destra in direzione Branca/Padule, percorrenza di via di Porta Romana, svolta a destra su SP210 e via Isole Tremiti per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di San Marco".

Il traffico "proveniente da Branca/Perugia-Ancona e diretto verso Gubbio/Umbertide dovrà uscire allo svincolo di San Marco, proseguire su via Isole Tremiti, SP210 e via di Porta Romana per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di Gubbio Est. Per chi proviene da Fabriano/Ancona in direzione Cagli è invece consigliata l’uscita a Fossato di Vico con prosecuzione sulla SS3 Flaminia verso Fano".

Per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate "il traffico pesante proveniente da SS318 Perugia-Ancona/Roma/Foligno in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 fino allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla SS3 Flaminia in direzione Fano. In alternativa, potrà utilizzare la E45 fino a Umbertide e uscire allo svincolo Gubbio/Umbertide/SS219; il traffico pesante proveniente da Fano in direzione SS318 Perugia-Ancona/Roma/Foligno, anziché percorrere la SS452 “della Contessa” verso Gubbio, in località Pontericcioli dovrà proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fossato di Vico, dove potrà immettersi sulla SS318. Nessuna limitazione invece per chi proviene da Fano in direzione Umbertide/Cesena/E45; il traffico pesante proveniente da Ancona/Fabriano in direzione Umbertide/Cesena/E45 dovrà proseguire sulla SS318 fino a Perugia (loc. Collestrada) e immettersi sulla E45 in direzione Cesena; il Traffico pesante proveniente da Cesena/E45 e diretto verso Ancona/Gualdo Tadino dovrà proseguire sulla E45 fino a Perugia (loc. Lidarno) e uscire allo svincolo “Ancona/SS318”".