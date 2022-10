Borgo S. Antonio, da Porta a Porta. Manto nuovo in due mesi o poco più. Iniziati i lavori un paio di giorni fa

Borgo S. Antonio, da Porta a Porta. Manto nuovo in due mesi o poco più. Sono iniziati da un paio di giorni, non senza qualche difficoltà, i lavori a far capo dalla Porta dei Tei di recente restauro e fresca inaugurazione [ INVIATO CITTADINO Porta Pesa. Grande emozione per l’Arco dei Tei tornato a nuova vita (perugiatoday.it) ].

Intanto hanno cominciato a ‘strappare’ dall’inizio di corso Bersaglieri fino all’intersezione con via del Cane, sede della storica ex Centrale Enel, con stradina che sbocca, attraverso una breccia aperta nella cinta muraria, in viale S. Antonio.

L’impresa ha cominciato operando sul lato sinistro a salire. Sarà poi la volta dell’altra mezza carreggiata.

Quindi a procedere fino alla storica Porta che si affaccia sul trivio-intersezione di viale S. Antonio-via San Giuseppe-via Cialdini.

Non è necessario procedere al rifacimento dei sottoservizi sui quali si è intervenuto pochi anni or sono.

Sfondamento fino a una ventina di centimetri e rifacimento in cemento architettonico. Ci spiegano trattarsi di una modalità molto pratica, che prescinde dalla bitumazione. Strada a schiena d’asino con avvallamenti laterali per lo scorrimento dell’acqua.

Con l’occasione, ci sono da sistemare le zone adiacenti a diverse abitazioni. Si pensi che alcune calate sfociano direttamente a cielo aperto. Occorrerà, per lo smaltimento, collegarle alla rete fognaria.

Grande impegno di mezzi e numerosi operatori. Siamo stati sul posto fino alle 18:00 e i lavori continuavano a fervere. Con curiosità interessata dei residenti. I quali si augurano che il completamento possa avvenire prima dei 70 giorni assegnati all’impresa per coprire imprevisti ed emergenze.