Lavori a Ponte San Giovanni, come cambia la viabilità: tutte le modifiche

Nuovi lavori a Ponte San Giovanni, come cambia la viabilità nella zona di via Cestellini fino al 30 giugno, nel tratto compreso tra via della Scuola e la scuola Volumnio.

Secondo quanto riportato da una nota "sarà vietato ai pedoni il transito in via Cestellini, nel tratto compreso tra la rotonda all’intersezione con via della Scuola e l’accesso all’edificio sede della Volumnio (lato scuola). Sul posto saranno segnalati tutti i percorsi alternativi e gli attraversamenti individuati per la circolazione in sicurezza dei pedoni".

E ancora: "Nei tratti di via della Scuola e via Cestellini interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti sono previsti anche il restringimento della carreggiata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. È infine disposto il divieto di sosta permanente con rimozione e soppressione di tutti i parcheggi presenti in via Cestellini nel tratto fra via della Scuola e l’accesso alla Volumnio".