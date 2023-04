Tre laureati dell'Università di Perugia tra i top "under 30" di Forbes Italia

Tre giovani laureati in Economia dell’Università degli Studi di Perugia sono stati inseriti nella lista dei “100 under 30 di Forbes Italia 2023”. Ad annunciarlo è l'Unipg, che spiega: "Si tratta dei dottori­­­­­­­ Matteo e Simone Gialletti e Lorenzo Flavi che, insieme a Luca Perini, rimasto fuori dalla graduatoria solo per una questione di età essendo over 30 anni, stanno realizzando importanti risultati con una start up operante in ambito artistico musicale".

La classifica Top 100 del prestigioso business magazine internazionale Forbes premia i talenti sotto i 30 anni "che con le loro innovazioni stanno cambiando il mondo". Forbes Italia ha selezionato il lavoro di Matteo e Simone Gialletti e Lorenzo Flavi "come realtà influente nel mondo musicale italiano".

Il progetto, prosegue la nota, "è nato nel 2018 con l'obiettivo di sviluppare un'app che fornisce ai fan di artisti musicali nazionali e internazionali, una propria carta di identità musicale, assegnando loro punti ogni volta che ascoltano musica, acquistano biglietti per eventi live o merchandise, e premiandoli con un palcoscenico digitale e fisico".

E ancora: "Nell'anno di nascita l'iniziativa dei laureati UniPg aveva ottenuto il secondo posto nell’edizione 2018 della “Start Cup Umbria”, la Business Plan competition organizzata dall’Università degli Studi di Perugia per promuovere imprese innovative, accedendo alle fasi finali del Premio Nazionale per l’Innovazione che si svolse a Verona nello stesso anno. Da allora sono continuati a giungere premi e riconoscimenti tra cui, nel 2021, il prestigioso percorso di accelerazione “Immediate”, il primo acceleratore d'impresa verticale in Europa nei settori media e dell'intrattenimento".