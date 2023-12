Ospedale di Perugia, dopo 23 anni e 15mila interventi lascia l'ortopedico Trinchese

Era in sala operatoria mentre rimettevano a posto le caviglie di Gabriel Omar Batistuta e oggi “30 novembre 2023 è stato il mio ultimo giorno da dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e nella Clinica Ortopedica e Traumatologica. Mi sono dimesso. Da domani inizia una nuova realtà”. Saluta così Ermanno Trinchese con un messaggio sui social.

“Sono stati 23 anni intensi dal punto di vista umano e professionale e ho contato circa 15.000 interventi chirurgici. Ma non sono stati sufficienti a far capire che avevo qualche potenzialità ed evitare di perdere un medico che esoda dal pubblico per il privato. Purtroppo sono stato costretto a prendere questa difficile decisione – si legge nel messaggio - Ho sempre creduto nel servizio sanitario nazionale e mi sono sempre messo a disposizione per tutti i pazienti, con assoluto rispetto. Dispiace che una direzione aziendale sia stata così miope nei miei confronti paragonandomi con un rapporto 1 a 1 con un possibile sostituto anche del quarto-quinto anno di specializzazione. Un doveroso ringraziamento al mio direttore professor Auro Caraffa, a tutti i colleghi della clinica Ortopedica di Perugia e a tutti i colleghi dell’azienda ospedaliera che hanno manifestato e ribadito la loro stima e riconosciuto la professionalità. Grazie anche a tutto il personale infermieristico e agli operatori socio sanitari della clinica e della sala operatoria. Domani sarà un altro giorno”.