Cimitero monumentale: Galleria IV in stato pietoso per infiltrazioni di acqua, muffa, pavimentazione sporca e cumuli di foglie

Infiltrazioni di acqua, muffa, pavimentazione sporca, cumuli di foglie e aghi di conifere su vialetti, scale e a ostruire i pozzetti per la raccolta delle acque. Le condizioni della Galleria IV destra inferiore del Cimitero Monumentale di Perugia non sono delle migliori. Né a giugno quando è stata stilata una perizia da parte di un privato né adesso, a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti.

Nella perizia, con tanto di apparato fotografico, sono ancora evidenti sul pavimento i residui di piogge e cadute di foglie dagli alberi. Detriti e acqua che, però, penetrano dai fori di areazione nella galleria sottostante, provocando umidità e sporcizia.

Umidità che non può essere di risalita grazie al nuovo pavimento. Gli accumuli di foglie e sporcizia al piano superiore hanno contribuito a creare il problema a causa di “numerose, gravi e profonde infiltrazioni hanno compromesso lo stato di conservazione dell’intonaco delle pareti e del soffitto”.

D qui la richiesta di una bonifica e della sanificazione urgente per restituire il decoro al luogo, anche in vista del 2 novembre prossimo e delle visite dei familiari alle tombe dei propri cari. “Da anni lamentiamo le infiltrazioni di acqua dalle bocchette di areazione, umidità sulle pareti e sulle lapidi, scalette che portano alla galleria sempre ingombre di foglie e resti di fiori. Fino a non molto tempo fa c’erano anche dei fili elettrici che penzolavano, poi sistemati. Altre gallerie non sono in queste condizioni” riferiscono alcuni utenti.

Dal sopralluogo emerge come dalle bocchette di areazione poste sul soffitto si snodi il percorso di scolo di acqua piovana, lunghe le pareti e le lapidi tombali, con molte di queste con ampi aloni sulla pietra. Le forazze corrispondenti alle infiltrazioni al piano inferiore risultano occluse, con l’acqua che cresce di livello fino alle bocchette di aerazione e poi penetra nella galleria.

Basterebbero, oltre alla pulizia delle forazze, piccoli interventi di realizzazione di “taglia acqua” per impedire il ristagno e la penetrazione nella galleria. Materiali vegetali di accumulo sono segnalati anche nelle grondaie superiori.

Anche i congiunti di altri defunti sepolti nella galleria si lamentano dello stato di incuria, chiedendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per il rispetto che una comunità ha della propria storia, cioè del cimitero monumentale, sia per i propri defunti e la loro memoria.

Al momento le richieste dei cittadini non hanno avuto risposta dagli uffici comunali.