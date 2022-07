Trasimeno in secca, lago sotto lo zero idrometrico di 1,23 metri: stop agli attingimenti

Stop agli attingimenti dal Trasimeno. Il lago fa segnare -1,23 metri dallo zero idrometrico. L'Unione dei Comuni del Trasimeno e la Regione Umbria dispongono la sospensione, che entrerà in vigore tra 72 ore.

La Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria ha certificato che "Il livello medio del lago Trasimeno registrato all’idrometro di Monte del Lago è pari a –1,23 metri sullo zero idrometrico".

Nel piano di bacino per il lago Trasimeno è stabilito che "In caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm si provvede alla sospensione totale delle licenze e delle concessioni, ad esclusione dell’uso idropotabile".