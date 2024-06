Lago Trasimeno, i pesci rossi diventano un problema

Lago Trasimeno e problema dei pesci rossi. La giunta regionale dell’Umbria stanzia 50mila euro "finalizzate al contenimento della specie Carassio dorato, simile alla carpa, ma originaria dell’Asia, ormai sovrabbondante nel Lago Trasimeno, tanto da creare squilibri ambientali".

Lo stanziamento, spiega Palazzo Donini, "è finalizzato a un progetto di riduzione dei carassi che verrà effettuato in collaborazione con i pescatori professionali del Trasimeno associati in cooperativa. Tale stanziamento consentirà di liquidare ai pescatori un importo di 1,5 euro per ogni chilogrammo di pesce conferito alle ditte specializzate per lo smaltimento".

L’intento "è di limitare il potenziale riproduttivo del carassio dorato, come già avvenuto in passato, grazie all’apporto di pescatori in grado di intervenire in modo capillare e organizzato, garantendo così il controllo di questa specie alloctona rivelatasi infestante e dannosa per il patrimonio ittico del lago e del suo ecosistema".