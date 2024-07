Lago Trasimeno, barca per i dragaggi affonda vicino alla darsena

Il 2 luglio alla darsena di Panicarola è affondata la Airone, la motobarca per il dragaggio del lago Trasimeno di BusItalia. L'Unione dei Comuni ha emesso un'ordinanza il 4 luglio per "istituire un’area di sicurezza al fine di garantire l’intervento dei mezzi per il recupero dell’imbarcazione"; interdire "la navigazione a una distanza inferiore a 300 metri dall’imbarcazione semisommersa in prossimità della Darsena di Panicarola" e vietare "l’attività di pesca professionale e non, con qualsiasi tipo di attrezzatura a una distanza inferiore a 500 metri dall’imbarcazione semisommersa".

La barca, spiega BusItalia, "è stata interessata da un allagamento della sala macchine che ne ha determinato l’affondamento parziale. Immediata la messa in sicurezza dell’equipaggio che era al lavoro sulla motonave e che è risultato illeso; sono seguite le attività di stabilizzazione della motonave e immediatamente arginata la modestissima perdita di gasolio". E ancora: "Ne è seguita l’attivazione delle procedure di emergenza previste e non si è riscontrato alcun impatto a livello ambientale. L’episodio, coinvolgendo una motonave dedicata alle operazioni tecniche di scavo subacqueo, non ha interferito con il normale esercizio per i passeggeri del servizio di navigazione Lago Trasimeno che si è svolto regolarmente".