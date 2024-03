Muffa nell'alloggio popolare, l'Ater "scarica" su inquilini: "Signora arieggi le stanze e pulisca con un prodotto specifico"

Un appartamento pieno di muffa. Per l’Ater è normale che in un locale di 80 metri quadri dove vivono cinque persone si crei la muffa. Per il Comune di Perugia serve un sopralluogo per decidere eventuali interventi.

È quanto si è sentita rispondere la titolare del contratto di assegnazione di un alloggio di edilizia popolare dopo aver segnalato l’insorgere di problemi con la muffa sulle pareti dell’appartamento, sugli stipiti delle porte e anche al di sopra del battiscopa. Situazione che la donna, che vive nell’appartamento di via Chiusi a Perugia con il marito e i figli (anche minori), ha segnalato all’Ater e al Comune di Perugia, chiedendo un intervento di risoluzione definitiva o di cambio alloggio.

L’appartamento è stato assegnato alla donna a novembre del 2018 e, a suo dire, si sono subito presentati i problemi di umidità e muffa e che gli interventi dell’imbianchino non risolvevano nulla. Secondo quanto esposto dalla donna, assistita dall’Unione per la difesa dei consumatori, all’interno dell’abitazione c’è “aria nociva non respirabile che va a provocare problemi di salute” agli occupanti.

Il Comune di Perugia ha risposto di aver avviato la pratica per la verifica tecnica dell’immobile. L’Ater “ha provveduto ad effettuare in loco un sopralluogo tecnico per verificare le problematiche segnalate, dalle quali è emersa, in entrambi i sopralluoghi, la presenza di tracce di piccole tracce di condensa localizzate in misura diversa in alcuni vani dell’alloggio, con prevalenza nel bagno”, consigliando di fare il ricambio d’aria ogni ora, di tenere accesi i termosifoni in base a quanto prevede il regolamento comunale e che “la presenza di un nucleo familiare numeroso, in questo caso costituito da 5 persone, possa incidere pacificamente sull’incremento dell’umidità relativa all’interno dell’unità immobiliare”, invitando la signora “ad effettuare opere di pulizia e bonifica delle parti di parete interessate dai fenomeni di condensa con semplice ausilio di prodotti specifici normalmente reperibili in commercio”.