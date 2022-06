INVIATO CITTADINO Palazzo Gallenga, il Laboratorio estivo di Semiotica del Testo miete successi

Miete successi a Palazzo Gallenga il Laboratorio estivo di Semiotica del Testo, condotto dai dottorandi. Il numero degli iscritti ammonta alla rispettabile cifra di 50. L’input parte dalla docente Giovanna Zaganelli, cui va il merito di averlo ideato e organizzato.

Dice: “Si tratta di una prima esperienza che verrà senza dubbio ripetuta anche negli anni prossimi per l'interesse che ha suscitato tra gli studenti della Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine”.

Da segnalare il fatto che l'iniziativa si colloca nell'ambito del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, diretto dal professor Paolo Morozzo della Rocca.

La Zaganelli è ordinario di Semiotica del testo e direttore del Comitato scientifico di indirizzo in Scienza del libro e della scrittura e filologia e Letteratura Italiana.

Ci spiega: “Il corso è strutturato in un ciclo di 5 incontri, che intendono essere occasione di approfondimento su tematiche introdotte durante le lezioni del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine (Compsi) in Semiotica del Testo”.

Come si articola?

“Gli incontri, impostati sul duplice binario teorico-applicativo, saranno condotti dai dottorandi e intendono porsi come guida alla acquisizione delle competenze utili per lo sviluppo di una tesi di laurea. Oltre che come opportunità di ampliamento di specifici interessi disciplinari, a favore dei dottorandi di tutti gli Indirizzi attivi nel nostro Ateneo”.

Quale l’arco cronologico in cui si dilatano gli incontri?

“Si va dal 15 giugno al 13 luglio 2022 con attribuzione di 3CFU”.

C’è un coinvolgimento forte dei giovani, vero?

“Il Laboratorio comporterà una attività di preparazione e organizzazione dei singoli incontri che vedranno direttamente coinvolti Dottorandi e studenti”.

Con quali modalità?

“Attraverso confronti, assegnazione di compiti specifici e riflessioni sulla strutturazione del percorso e sulla sua comunicazione, a far capo dalla fase progettuale. I risultati del Ciclo di incontri saranno finalizzati a una pubblicazione che vedrà come autori Dottorandi e studenti”.

Quali le Aree tematiche?

“Dopo un’Introduzione alla strutturazione e agli obiettivi del laboratorio, parleremo su come articolare il tempo comune, giungendo – step by step – alle nuove frontiere dell’intertestualità con pubblicità e narrazioni transmediali”.

Quale la sede delle lezioni?

“Il Campus universitario, alla Palazzina Valitutti, in aula L”.

Un’iniziativa di forte valenza didattica, decisamente all’altezza della tradizione, connotata dalla forte caratura formativa dell’Università di Palazzo Gallenga.