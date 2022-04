Il laboratorio Cad della scuola dedicato all'ex alunno morto in un incidente stradale

Un anno fa Manuel Vittori, di 22 anni, moriva in un incidente stradale sulla Settevalli, tra Perugia e Marsciano nella notte di Pasqua. Ad un anno di distanza la scuola Iis Cavour-Marconi-Pascal di Perugia ha voluto ricordarlo.

"È passato un anno da quando Manuel Vittori ci ha lasciato all’improvviso, in un drammatico incidente automobilistico. Il dolore si è unito alla volontà di testimoniare quanto egli sia stato importante per chi lo ha conosciuto, e rendere il suo ricordo un ponte verso la costruzione di un percorso formativo di successo per coloro che ripercorrono i suoi passi nella scuola perugina - si legge in un post sulla pagine Facebook dell'istituto - Per questo, l’Istituto Cavour-Marconi-Pascal di Perugia ha deciso di ricordarlo, intitolandogli il nuovo laboratorio Cad, una struttura ricca di strumentazioni multimediali con cui gli studenti accrescono la loro formazione, presso la sede di Olmo, dove Manuel, da studente, aveva vissuto il suo percorso scolastico".

Il nome di Manuel sarà così “parte della scuola oggi e negli anni che verranno” conclude il post.

L’auto con a bordo il giovane era sbandata e aveva finito la sua corsa fuori strada. Sul posto era intervenuta un’ambulanza del 118 ma per il ragazzo non c’era stato nulla da fare.