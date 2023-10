Nomine & Poltrone - Laboratorio di diagnostica per i beni culturali, confermato per un altro triennio il consiglio d'amministrazione

Confermate le cariche all'interno del Laboratorio di diagnostica per i beni culturali (LabDia)con il nuovo consiglio di amministrazione che continuerà a essere presieduto dall’avvocato Marina Balsamo e costituito dalla dottoressa Vittoria Garibaldi, con funzioni di direttore scientifico, e dalla dottoressa Maria Chiara Sordini, commercialista. È stato confermato altresì Revisore unico il dottor Piergiorgio Castellani.

Il Laboratorio è una associazione senza finalità di lucro che vede come soci fondatori Ministero della Cultura, Regione dell’Umbria, Comune di Spoleto e Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia. È stato istituito nel 2005 nell’ambito della filiera di attività e servizi finalizzati alla tutela preventiva del patrimonio storico artistico e monumentale del territorio (come la creazione del Deposito attrezzato di Santo Chiodo a Spoleto), esigenza emersa con particolare evidenza dopo il terremoto del 1997, grazie in particolare a due APQ 2004 e 2007 tra Mibac e Regione e altre istituzioni nazionali.

Il Laboratorio ha lavorato negli anni su progetti di ricerca, sperimentazione, prevenzione e valorizzazione dei beni, partecipando a progetti internazionali anche in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia e il Cnr Iret – Porano.

Riconosciuto dal Mibac come centro di eccellenza nel 2007, opera con strumentazioni d’avanguardia esclusivamente portatili, che permettono di operare direttamente sul luogo di conservazione del bene.

Tra i lavori svolti per istituzioni, sempre e solo a rimborso spese, si segnalano i più recenti:

- Raffaello, Trionfo di Galatea, Roma, Villa Farnesina, Accademia Nazionale dei Lincei;

- Sebastiano del Piombo, lunette con Paesaggi, Sala di Galatea, Roma, Villa Farnesina, Istituto Centrale per il Restauro;

- Guido Reni, Danza Campestre, Galleria Borghese a Roma;

- Tiziano, Cristo Flagellato, San Domenico, Venere che benda Amore, Roma Galleria Borghese;

- dipinti di Giuseppe De Nittis, Barletta, Pinacoteca Giuseppe De Nittis, Istituto Centrale per il Restauro.

Dal 2021, inoltre, il Laboratorio è impegnato nel progetto pilota “Luce e colore nel Rinascimento umbro: da Perugino a Raffaello. Indagini diagnostiche sulla materia e le tecniche esecutive”, finanziato dalla Fondazione Perugia e dal Comitato nazionale Perugino 500. Il progetto, in corso di completamento, prevede studi e analisi diagnostiche non invasive sistematiche su 35 opere del Perugino presenti in 11 comuni dell’Umbria. È svolto in collaborazione con Università di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; Cnr Iret – Porano (TR); Università di Urbino, Dipartimento di Scienze Chimiche Applicate; Laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva, CISRiC, Università di Pavia; POST Museo della Scienza di Perugia. Il progetto si concluderà a marzo con un convegno internazionale.