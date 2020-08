La Vignetta di Pino Pellegrini | La Quintana e le taverne ai tempi del Coronavirus

La Quintana si farà. Forse sì, forse no. Il Presidente Metelli lo vuole a tutti i costi, mentre un rione per protesta ha deciso di non aprire la taverna per l'edizione ridotto a causa del Covid. Il nostro Pino ha voluto immortalare così la Quintana 2020. Buona satira a tutti.

La vignetta di Pino Pellegrini