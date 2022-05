“La tua ostetrica in farmacia”, a Bastia Umbra corsi gratuiti di preparazione al parto

I corsi di accompagnamento alla nascita forniscono alle donne in gravidanza un modo per arrivare al parto più sicure, serene e preparate.

Per questo motivo la Farmacia Angelini di Bastia Umbra ha pensato un ulteriore servizio nell’ottica di inquadrare la farmacia come presidio sanitario a 360 gradi e vicino ai cittadini. Si tratta proprio di corsi gratuiti di accompagnamento alla nascita, previsti (anche per facilitare la presenza dei papà) tutti i sabati di maggio.

“La tua ostetrica in farmacia”, è questo il nome della seri di incontri, vedranno l’infermiera ostetrica Maria Chiara Errico che seguirà e guiderà le partecipanti durante l’intera fase della gravidanza per favorire la salute della mamma e quella del neonato.

I corsi, con contenuti che spaziano dagli aspetti fisiologici a quelli anatomici e postparto, si svolgeranno negli spazi del Centro specialistico medico situato proprio sopra la farmacia.

Il programma degli incontri

Durante il primo incontro (sabato 7 maggio) saranno forniti brevi cenni anatomici e sarà spiegata la gestione del travaglio e quella del postparto.

Sabato 14 maggio, invece, parto naturale, parto cesareo e l’importanza dell’allattamento al seno e del microbiota del nascituro.

Di valigia preparto, quando prepararla e cosa metterci dentro, si parlerà sabato 21 maggio, oltre al benessere della mamma prima e dopo la gravidanza.

Quarto e ultimo appuntamento sabato 28 maggio: benessere del bambino nella pancia e nel mondo esterno. L’importanza della musica, del massaggio e della lettura (una volontaria del progetto Nati per leggere darà delle indicazioni sulle prima letture da proporre al bambino).

Alle partecipanti verrà consegnato un omaggio offerto da alcuni sponsor.

L’ostetrica è a disposizione anche tutte le mattine dal lunedì al sabato, mentre il martedì e il giovedì solo il pomeriggio, ed è possibile anche prenotare l’auscultazione del battito cardiaco fetale.

Con “La tua ostetrica in farmacia” continua così un percorso rivolto ad una rete di servizi che guarda alla farmacia come riferimento della sanità territoriale e all’importante ruolo del farmacista nell’assistenza sociosanitaria di prossimità