La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni parte da Perugia a tempo di jazz

Firmato oggi a Perugia l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome “Insieme per la trasformazione digitale”. L’intento del patto è quello di “mettere in chiaro i principi con cui Stato, Regioni e Province Autonome si sono impegnati a fondare una leale collaborazione a supporto dell'innovazione tecnologica del Paese che sia sostenibile, sicura, efficace, inclusiva e che garantisca la sovranità digitale italiana”. L’intesa è stata siglata presso la sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, a Perugia, durante il primo meeting annuale della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, organizzato dalla Regione Umbria in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la fondazione Umbria Jazz. L’evento “Jazz & Digital: diamo ritmo all’innovazione” ha trovato spazio nella cornice di Umbria Jazz. L’evento, diretto e interpretato dal Coordinatore della Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Assessore della Regione Umbria, Michele Fioroni, ha visto la partecipazione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti; del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga; della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; del sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi. Presenti anche l’europarlamentare umbra Francesca Peppucci e il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. “Le visioni condivise e l'adozione di nuove tecnologie sono i pilastri su cui costruire una società digitale avanzata”. Così ha commentato l’assessore Michele Fioroni che ha aggiunto: “Le nuove tecnologie rappresentano infatti un terreno fertile per l'innovazione e la crescita economica. Dall'intelligenza artificiale all'Internet delle cose, passando per il cloud computing e la realtà aumentata, il panorama tecnologico è in continua espansione. È fondamentale adottare un approccio proattivo nell'esplorare queste nuove frontiere e nell'integrare tali tecnologie nella nostra vita quotidiana”.

"La trasformazione digitale del Paese è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Per affrontarla al meglio oggi ufficializziamo una nuova e più stretta collaborazione con le Regioni e le province autonome. Facciamo fronte comune verso uno stesso obiettivo: garantire la semplificazione dei processi amministrativi, favorire la gestione, lo scambio dei dati e delle competenze per una Pubblica Amministrazione sempre più vicina, semplice e inclusiva per cittadini e imprese". Così ha commentato il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, prima di sottoscrivere l'accordo stesso. "Con l’accordo firmato oggi poniamo le basi per una cooperazione e una collaborazione costante".

"È un onore per noi ospitare il 1° meeting della Commissione per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione. Il fatto che Perugia sia stata scelta come palcoscenico per questo momento di confronto di altissimo livello ci rende felici e orgogliosi, anche perché quello del digitale è sempre stato un tema centrale per la nostra amministrazione, che ha guidato e indirizzato l’azione dell’ente sin dalla prima consiliatura.

Da sempre consapevoli delle infinite opportunità rappresentate dalle nuove tecnologie abbiamo deciso di lavorare con impegno e convinzione in questa direzione, per cavalcare e rendere concreto un cambiamento che oggi investe ogni aspetto della società, modellandola secondo nuove dinamiche e inediti paradigmi". Così il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Per la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei afferma: “L’evento Jazz & Digital dimostra come l'approccio alle politiche per l'innovazione e la digitalizzazione deve necessariamente coinvolgere sia il settore pubblico che quello privato. A questo proposito permettetemi un sentito ringraziamento a tutti gli attori pubblici e privati che hanno partecipato con il loro prezioso contributo". Ha poi aggiunto che “La trasformazione digitale non è un settore d’intervento a sé stante, ma può essere sostenuta solo mediante una visione veramente trasversale e condivisa a tutti i livelli amministrativi e privati. L'armonia complessiva delle politiche che riguardano l'innovazione e la digitalizzazione deve essere strutturata e diretta come gli strumenti di un'orchestra sinfonica. L’accordo firmato dal Governo e dalle Regioni italiane: "INSIEME PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE", mira in questo senso a strutturare lo spartito per un’armoniosa collaborazione tra Stato, Regioni e Province Autonome.” -Conclude: “Lo spirito di collaborazione e confronto che si è esibito durante l’evento, dimostra la concretezza di una visione di una pubblica amministrazione che può essere davvero agile, efficiente e centrata sul cittadino. Una visione che come Presidente della Regione Umbria, non posso che essere lieta di rappresentare con grande entusiasmo".