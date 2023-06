LA STORIA | Mario Cecchini, il maestro del gelato che ha ingolosito San Sisto per mezzo secolo

Mario il maestro, Mario il signore dei gelati. Mario del bar. Mario chi? Mario Cecchini, una vita dietro al banco o nel suo laboratorio a creare. Se ne è andato qualche settimana fa, una domenica. A San Sisto se ne sono accorti tutti. La saracinesca del bar chiusa, poi quel cartello che ne spiegava il motivo, i fiori che sono comparsi piano piano. Il saluto di un quartiere che ha perso uno dei suoi volti storici.

Perché Mario Cecchini, come rivive nei ricordi dei figli Roberto e Mirko, a San Sisto ha dato identità e cuore. Qui, lungo il viale principale, è arrivato alla fine degli anni Sessanta, dopo aver lavorato a lungo al bar dell’Hotel Astor, a Fontivegge. Dove, all’epoca, ruotava la Perugia delle grandi aziende. Un bar centrale di cui Mario è stato timoniere. Poi il bar dell’ospedale, a Monteluce. Fino a decidere di intraprendere la sua strada. Un bar dello sport alla vecchia maniera, dove ritrovarsi per un caffè e guardare la televisione, finalmente a colori. San Sisto era campagna che si stava trasformando, iniziava a prendere quella forma che più da vicino assomiglia all’attuale. “Al bar c’era uno dei primi, se non il primo televisore a colori - ricordano Mirko e Roberto – le persone si ritrovavano lì anche per quello”. Dietro al banco Mario e la moglie Marinella, una parola per tutti, un’opinione su tutto. Sempre aggiornato, sempre pronto a scambiare un’opinione e dire la sua. Per non deludere nessuno insomma. “Un burbero buono”. Di fronte al bar di famiglia c’era una gioielleria. A guidarla, un volto altrettanto storico di San Sisto, Mario Bartoccini. Avevano iniziato più o meno negli stessi anni, nella metà dei Sessanta, uno di fronte all’altro, erano diventati amici e da buoni amici avevano sposato un’idea che poteva sembrare folle a quel tempo: un centro commerciale.

“Vieni con me al centro commerciale” propose un giorno Mario il gioielliere a Mario il barista. Il centro commerciale, mai visto prima in città, era il Perugia 2 di via Albinoni, una traversa del viale principale. Mario ci pensa, si confronta con Marinella, e poi fa il salto. “Ha sempre avuto la capacità di guardare avanti – ricordano i figli – anche di rischiare, quando per dare gambe ai propri progetti c’erano da firmare chili di cambiali e tutto da rischiare. Ma quando c’era più fiducia, c’era sempre qualcuno pronto ad aiutarti. I fornitori? Intanto ti riempivano il bar, poi li avresti pagati”. Da Perugia 2, Mario era passato poi a gestire il bar interno al Corriere dell’Umbria. Le esigenze di famiglia avevano reso necessario un impegno meno oneroso. Ma questo non ha impedito a marito e moglie di guardare ancora avanti, verso qualcosa che ancora nella loro San Sisto non c’era: una gelateria artigianale. Che doveva essere aperta solo per sei mesi, per fare la stagione, ma che ben presto divenne bar a tutti gli effetti, con l’aggiunta del caffè e tutti i servizi intorno, con l’aperitivo quando di happy hour e apericena non se ne sapeva niente. Il bar Oasi, l’oasi di Mario e della sua famiglia. Perché quando è venuta a mancare mamma Marinella, dietro al banco è arrivato Roberto. Più tardi Mirko, dopo aver finito l’alberghiero, “Mio padre e mio fratello mi hanno dato l’opportunità di finire gli studi, mi hanno aspettato” ricorda. E i due figli, quell’oasi l’hanno presa in mano, sotto lo sguardo attento del maestro, che nel retrobottega continuava a mescolare ingredienti e latte, frutta, uova, cioccolato. Tutto quello che serviva, senza esitazione: “Gli ingredienti dovevano essere i migliori, sennò niente”. Alla parete del laboratorio le ricette sono quelle di Mario, i suoi fogli sgualciti dal tempo sono stati sostituiti da nuove copie, “ma le ricette sono quelle, non si toccano” conferma Roberto Battelli, parte della famiglia allargata dell’Oasi con Elisa Passeri, e che porta avanti la tradizione di Mario il mastro gelatiere, sessant’anni di lavoro e di creatività, di chiacchiere e di storie sentite e raccontate, di gusto e di accoglienza. Punto di riferimento da mezzo secolo di un intero quartiere. Mario non c’è più, resta quello che ha seminato.