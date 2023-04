LA STORIA Lorenzo Mattioli, dottore da 110 e lode oltre la disabilità

Lorenzo Mattioli ha conseguito la laurea magistrale in "Scienze della Politica e dell'amministrazione" all’Università degli Studi di Perugia: ha discusso una tesi sulla figura del filosofo Niccolò Cusano e ha conseguito il voto di 110 e lode, conclusione di un percorso che lo ha visto superare a pieni voti gli esami previsti dal piano di studio.

Il dottor Mattioli è affetto dalla nascita da una grave forma di atrofia muscolare spinale, ma questo non lo ha certo fermato.

La discussione della tesi è avvenuta nell’abitazione del Dottor Mattioli alla presenza dei componenti della commissione, i Professori Alessandra Pioggia, Luca Alici e Fausto Proietti, con il neolaureato che, al termine della prova conclusiva del suo percorso accademico, ha avuto parole di ringraziamento e di apprezzamento per il servizio di tutorato offerto dall'Ateneo di Perugia agli iscritti che, a causa di disabilità diverse, hanno necessità di aiuto.

Il servizio è coordinato dal Professor Daniele Rosellini, Referente per gli studenti e le studentesse con disabilità e Dsa.

Obiettivo del servizio promosso da UniPg - https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa/studenti-con-disabilita - è quello di aumentare l’autonomia dello studente, promuovendo un’esperienza universitaria positiva in un'ottica di progetto di vita; per la sua erogazione l’Università degli Studi di Perugia si avvale di tutor specializzati, formati per il supporto agli studenti con disabilità, e di tutor alla pari, cioè universitari che si impegnano ad aiutare i loro colleghi disabili.

Studenti e studentesse vengono seguiti in tutto il loro percorso accademico, dall'individuazione del corso di laurea più adatto fino alla discussione della tesi e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Sono 13 i giovani che attualmente usufruiscono di tutorato specializzato e circa 120 di tutorato alla pari. Nel corso del tempo l'85% degli studenti e studentesse che hanno fruito di tale attività fortemente voluta da UniPg, ha raggiunto il traguardo della laurea.

Tutor del Dottor Mattioli è stato Luca Verdolini - Frontiera Lavoro soc. coop. Sociale.