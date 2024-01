Da Spoleto a Londra, la storia del gatto di Nino Frassica finisce sul The Guardian

La vicenda di Hiro, il gatto del comico Nino Frassica, ha valicato i confini nazionali atterrando sul The Guardian. “Mystery of actor’s missing cat leads to claims of defamation in Italian town”, il mistero del gatto scomparso dell'attore porta ad accuse di diffamazione nella città italiana, così il quotidiano britannico ha titolato la notizia, riportando gli ultimi aggiornamenti del caso.

Era cominciato tutto nel settembre del 2023, quando l’attore si trovava a Spoleto per le riprese della serie televisiva Don Matteo, con l’annuncio della scomparsa del felino e l’offerta di una ricompensa per farlo tornare a casa.

Il nuovo anno è iniziato e il gatto non è stato ancora trovato. Frassica, come riportato da Angela Giuffrida nell’articolo sul The Guardian, “è indagato dalla Procura per diffamazione, stalking e istigazione ad attività criminali dopo aver presumibilmente implicato i suoi vicini nella scomparsa del suo gatto, nel mezzo di una diffusa ricerca del felino che ha causato "turbolenze" tra la gente di una piccola cittadina collinare”.

Insomma il caso ha mostrato come la scomparsa di un animale domestico possa scatenare reazioni emotive e conflitti tra le persone, ma anche come i media internazionali possano essere attratti da una notizia apparentemente circoscritta al territorio regionale.