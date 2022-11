LA STORIA Christian e Pina, dal bancone del bar alla pedana: la coppia di Castiglione del Lago che conquista le vette del body building

C’è costanza, sacrificio e tanta passione. E cura del dettaglio, in allenamento come a tavola. Christian e Pina sono una coppia nella vita e una coppia in pedana. Gareggiano nelle competizioni di body building physique, singolarmente e insieme. Raccogliendo un successo dopo l’altro con i loro fisici, scolpiti dalla perseveranza e dal lavoro in palestra. Senza fretta, mattoncino dopo mattoncino. Da appassionati di fitness e ad atleti veri e propri e poi istruttori e personal trainer. Di giorno dietro al bancone del loro bar di Castiglione del Lago, di sera in palestra tra bilancieri e manubri. Quattro anni per arrivare ai vertici internazionali. “Condividevamo la passione per la palestra da sempre – racconta Christian – poi ci siamo sempre più appassionati, fino ad arrivare a una svolta. A un certo punto ci siamo resi conto di volere una svolta, di fare un ulteriore passo in avanti. Ci siamo affidati a un preparatore, Francesco Fasciana attualmente al vertice della Ifbb categoria Men's physique, abbiamo iniziato ad allenarci più frequentemente e meglio. Ci abbiamo aggiunto una alimentazione adeguata e mirata”. E i risultati sono arrivati. I più recenti a Malta, dopo Christian si è classificato al primo posto, e in coppia hanno centrato il terzo posto.

“Ci alleniamo cinque volte alla settimana, per un’ora circa. Anche in questo siamo migliorati, un allenamento concentrato, dritto all’obiettivo che possiamo conciliare con la nostra vita. Per ora è un secondo lavoro, ma speriamo che possa diventare un’occupazione a tutti gli effetti nel futuro prossimo. Per noi non è solo attività fisica e benessere. È chiaramente una grandissima passione, ma proprio uno stile di vita”.

Christian e Pina gareggiano nella categoria physique che, rispetto al body building classico, predilige maggiormente un aspetto anche estetico, meno volume insomma, ma grande definizione di tutti i muscoli che le quattro pose della routine di gara possono mettere in mostra. I prossimi appuntamenti sono a brevissima scadenza. Doppio appuntamento questo fine settimana per Christian Cafasso e Nina De Rosa a Roma. Entrambi sono in gara per la Diamond Cup domenica 4 dicembre, mentre il giorno prima Christian gareggerà anche per la Colosseum.