LA STORIA Bindocci, dal 1948 ostinatamente nel centro di Perugia

Ha cambiato più volte pelle, più volte ha modificato la sua offerta. Ma dal 1948 il negozio Bindocci è lì, in piazza Matteotti.

Dopo alcuni giorni di lavori ha riaperto il negozio Swarovski, di cui Bindocci è punto vendita dal 1993, rinnovato in base al nuovo concept aziendale denominato Wonder Color. Un cambio di immagine che sarà implementato in tutto il mondo e reso necessario per supportare un cambio strategico di prodotti di gioielleria e di oggettistica che proprio nel colore hanno la propria cifra dì riconoscibilità.

La famiglia Bindocci che da oltre 70 anni conduce la propria attività in quei locali storici, che furono anche, tra 800 e 900, sede della produzione e vendita dei prodotti Buitoni, è soddisfatta di aver offerto con questa novità un segnale positivo e la propria volontà di investire in centro storico.